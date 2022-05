Giovane sul monopattino investita a Cologno Monzese, ambulanza e automedica sul posto

Incidente

In viale Lombardia è arrivata anche la Polizia Locale.

Paura oggi, mercoledì 18 maggio 2022, a Cologno Monzese dove una giovane di 21 anni è stata investita in viale Lombardia.

Cologno Monzese, 21enne investita e portata in ospedale

Oggi, mercoledì 18 maggio 2022, intorno alle 17.30, una giovane di 21 anni è stata investita in viale Lombardia, poco distante dall'Eurospin e da un distributore di benzina. Le sue condizioni hanno destato preoccupazione e sul posto sono state inviate in codice rosso un'automedica e un'ambulanza. A gestire la viabilità e a occuparsi dei rilievi è stata la Polizia Locale di Cologno.

E' finita al Pronto soccorso

La 21enne era alla guida di un monopattino elettrico quando è stata investita da un'auto subito dopo l'uscita del sottopasso. Dopo le prime cure sul posto, è stata portata in ambulanza in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. Gli agenti della Locale stanno ultimando i rilievi, ma non si registrano rallentamenti alla viabilità.