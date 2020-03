Giardiniere si ferisce una gamba con la motosega

Momenti di preoccupazione a Sant’Agata, frazione di Cassina de’ Pecchi, dove un giardiniere si è ferito mentre stava eseguendo delle potature all’interno di un cortile condominiale in via don Vismara. L’incidente si è verificato oggi, lunedì 16 marzo 2020, attorno alle 16.30.

L’incidente

Il giovane operaio stava lavorando insieme ad alcuni colleghi. Per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo della motosega e si è ferito una gamba. Perdeva molto sangue e i presenti hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono accorsi un’autoambulanza, i carabinieri della stazione di via Roma e il personale dell’Ats (l’azienda sanitaria). Il ferito è stato medicato sul posto per cercare di tamponare la lacerazione, caricato in autolettiga e accompagnato all’ospedale San Raffaele.

