Gessate, ragazzina insultata dai coetanei maschi durante l'allenamento di calcio. Poi arrivano i cioccolatini

Un allenamento di calcio sospeso dopo gli insulti a una delle giocatrici. Due settimane dopo nuovo allenamento e cioccolatini per la giovane: è successo a Gessate.

Apostrofata dopo uno scontro di gioco, con gli avversari che l'hanno invitata a dedicarsi alla pallavolo. E' accaduto a una ragazzina del Gessate mentre era impegnata in un allenamento congiunto tra gli Esordienti della sua squadra e quella dell'Aso Ornago.

Abbiamo scelto di interrompere subito anche per dare un segnale. Si tratta di ragazzi di 11-12 anni ma anche loro devono capire che il rispetto viene prima di tutto. Si gioca, ci si diverte, ma non si può prescindere da questo aspetto.

ha spiegato il ds gessatese Attilio Mapelli.

Due settimane dopo l’episodio le due formazioni si sono ritrovate e al posto delle frasi discriminatorie alla ragazzina sono arrivati dei cioccolatini, dono della formazione di Ornago.

Questo vuol dire che il lavoro delle nostre due società, di insegnare il rispetto e i valori è stato recepito da tutti. Non basta fare proclami e mettere le righe rosa sul volto, bisogna agire e far capire alle generazioni future che il rispetto è fondamentale. Un plauso alla società Ornago per il loro comportamento e insegnamento ai ragazzi.