Gessate, addio allo storico volontario di Protezione civile

Addio allo storico volontario di Protezione civile. Angelo Bresciani, 83 anni, è venuto a mancare ieri, giovedì 15 ottobre 2020. Bresciani era stato tra i primi ad aderire al gruppo Comunale di Protezione civile cui è rimasto sempre legato anche quando non era più in servizio per ragioni anagrafiche. “Spesso quando ci incontravamo lui partecipava essendo rimasto all’interno della grande famiglia della Protezione civile”, ha ricordato la vicoordinatrice del sodalizio Mariella Sozzi. Nel corso della sua lunga militanza nelle Tute gialle Bresciani aveva partecipato più volte a missioni importanti come quella svolta in occasione del primo terremoto in Molise e quella in occasione del terremoto in Abruzzo. Bresciani aveva operato anche in Liguria, nello spezzino, in occasione di un’alluvione e in diverse inondazioni che si erano verificate in Lombardia. Per la sua attività era stato anche premiato dal Comune. L’Amministrazione comunale ha ricordato l’impegno di Bresciani lodandone il suo lavoro e si è detta orgogliosa di averlo avuto tra i volontari che hanno rappresentato il Comune in situazioni di aiuto e solidarietà nelle catastrofi naturali che hanno colpito il Paese. Bresciani, ricordato per il suo caloroso sorriso da chi lo conosceva, ha lasciato nel dolore i figli e la moglie Igina anche lei esempio del volontariato gessatese, avendo militato per anni nei Vos.

