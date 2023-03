Un residente in zona ha notato il cadavere accanto a un marciapiede a Inzago e ha chiamato i Carabinieri. Sul posto è arrivato anche il personale dell’Ats.

Micio sgozzato e lasciato per strada

Le ipotesi spaziano dal rituale satanico al gesto crudele. Del gatto è rimasto solo il corpo. La testa, recisa, non è stata ritrovata.

Un residente si è trovato davanti una scena raccapricciante quando si è imbattuto nel micio decapitato in via Pastore:

Mio nipote lo ha notato rientrando a casa alle 21.30. Il cadavere era a fianco del marciapiede. Il capo era stato mozzato e non si sa che fine abbia fatto.

L’inzaghese ha quindi chiamato i Carabinieri, prontamente giunti sul posto per le verifiche del caso.

I militari dell’Arma hanno cercato in zona senza però trovare altre tracce di sangue. La decapitazione potrebbe quindi essere avvenuta altrove e poi il corpo abbandonato il strada.

Mistero sull'accaduto

Il testimone ha proseguito il suo racconto:

Forse l’autore di questo macabro e terribile gesto ha voluto sbarazzarsi di ciò che era rimasto pensando che nessuno l’avrebbe notato, o magari che qualche camion di passaggio l’avrebbe travolto e reso ancor meno riconoscibile. L’ho fotografato nella speranza che il proprietario possa riconoscerlo e, pur venendo a conoscenza della triste fine che ha fatto, sapere che non tornerà più a casa.

Non è stato possibile sapere se il gatto è di qualcuno: un eventuale microchip, infatti, si sarebbe trovato nella zona laterale del collo, proprio dov’è stata asportata la testa. Anche il personale dell’Ats (Agenzia di tutela della salute) arrivato in via Pastore non ha potuto far altro prendere atto di ciò che era avvenuto e portare via il cadavere.

