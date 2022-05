Furgone si ribalta, traffico in tilt

Cassano

L'incidente è avvenuto oggi, mercoledì, in via Treviglio.

Un furgone si è ribaltato a Cassano d'Adda nel pomeriggio di oggi, mercoledì. Sul posto 118, Polizia Locale e Vigili del fuoco.

Furgone si ribalta a Cassano, traffico in tilt

Erano circa le 16.30 quando un furgone guidato da un operaio residente a Treviglio ha imboccato la rotatoria per dirigersi verso la città della bergamasca. Secondo quanto riferito dall'autista, un veicolo gli avrebbe tagliato improvvisamente la strada costringendolo a una brusca sterzata. Manovra che ha portato al ribaltamento del veicolo. Sul posto è accorsa un'ambulanza del 118, i Vigili del fuoco di Treviglio e e la Polizia Locale. L'intervento dei soccorritori non è stato necessario in quanto l'autista del furgone è rimasto illeso. Gravi, invece, le conseguenze sulla viabilità. La circolazione ha subito ritardi con code dal centro cittadino fino al ponte sull'Adda.