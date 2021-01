Folle gioco tra adolescenti: si fa sfregiare il viso dal fidanzato per avere “il sorriso di Joker”

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per cercare di comprendere quanto realmente accaduto. Ma il quadro che sta emergendo è quello di un folle gioco in cui una 14enne si sarebbe fatta sfregiare il viso con un coltello per avere il “sorriso di Joker”.

Una rapina inventata

Lei e il fidanzato si erano presentati all’ospedale di Cernusco sul Naviglio riferendo di essere stati vittime di una rapina a Cassina de’ Pecchi e che la ragazzina era stata colpita con una lama. La ferita era impressionante. Due tagli ai lati delle labbra. Poi le prime ammissioni ai Carabinieri: non c’era stata nessuna gang. A procurare il taglio era stato il ragazzo con lei consenziente. Poi lei avrebbe dovuto fare lo stesso con lui, ma il dolore era troppo. Così hanno interrotto e sono andati al Pronto soccorso. La pratica assomiglia a quello che viene chiamato “Glasgow smile”, ribattezzato poi “sorriso di Joker” dopo i film su Batman.

