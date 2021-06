Famigliola di ladri (con bimbo al seguito) ripulisce un negozio fingendosi interessata a un acquisto. E' successo a Cologno Monzese: la madre col figlio ha distratto la cassiera, mentre il padre ha infilato le mani nel registratore.

Famigliola di ladri mette a segno un furto

La donna ha finto di aver bisogno di un consiglio per effettuare un acquisto, tenendo il figlio per mano. Quando la dipendente di un grande store di via Cavallotti, ai confini con Sesto San Giovanni, si è allontanata dalla postazione, a entrare in azione è stato il marito, che ha aperto il registratore di cassa riuscendo a prelevare mille euro in contanti. Poi la fuga a bordo di una Citroen di colore nero.

L'intervento dei Carabinieri

Non è escluso che la famigliola abbia agito con lo stesso modus operandi anche in altri esercizi, magari situati a ridosso delle uscite della Tangenziale Est, utilizzata come agevole via di fuga. A indagare sull'accaduto sono i Carabinieri, intervenuti sul posto dopo la chiamata al 112. Particolari utili potrebbero arrivare dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.

