Fa un incidente e finisce in mezzo alla rotonda con l'auto

Incidente stradale avvenuto stamane, mercoledì 8 dicembre a Trezzo sull'Adda. Un'auto, per cause ancora da accertare è dapprima contro un cartello e poi si è fermata lungo la rotatoria che collega il quartiere industriale di Trezzo sull'Adda, Grezzago, l'autostrada A4 e la Strada Provinciale 179.

I soccorsi

Sul posto, dopo pochi minuti sono giunti i volontari della Croce Azzurra di Trezzo sull'Adda, a bordo di un'ambulanza, un'automedica, i Carabinieri e in seguito anche un mezzo dei Vigili del fuoco. Si pensava infatti che inizialmente i coinvolti fossero rimasti incastrati fra le lamiere del mezzo. Invece l'abitacolo del veicolo era intatto (l'auto è stata danneggiata soltanto frontalmente lungo il fianco destro), di conseguenza è bastato l'intervento dei sanitari per soccorrere un ventottenne coinvolto nel sinistro. Alla fine il giovane è stato portato in ambulanza in codice verde all'ospedale di Vimercate per accertamenti. Il sinistro sembrava infatti più grave del previsto, ma dopo un primo esame del medico sembrerebbero essere stati esclusi traumi.