Esplosione e fiammata sul balcone, evacuato palazzo

Una fiammata paurosa e tanto fumo hanno messo in allarme i residenti di via Carlo Crespi a Fara Gera d’Adda che intorno alle 15.45 di oggi, 20 aprile 2021, hanno chiamato i Vigili del fuoco per un incendio scoppiato al civico 5.

Fiammata sul balcone

Secondo una prima ricostruzione, anche se la dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Treviglio giunti sul posto, a causare la fiammata sarebbe stata una bomboletta (come quelle dei deodoranti) lasciata in un sacchetto dell’immondizia sul balcone. Il calore del sole e un residuo contenuto nella bomboletta avrebbero fatto il resto causandone l’esplosione e la conseguente fiammata.

Edificio evacuato

“Una paurosa fiammata, tanto fumo e tanta paura – riferisce la vicina F.V. – per fortuna nessuno si è fatto male, anche grazie al fatto che i proprietari della casa erano assenti”.

Gli inquilini del palazzo hanno deciso di evacuare l’intero edificio, sospettando dapprima una fuga di gas. Scongiurato il peggio, alle 17 è stato ristabilita la normalità.