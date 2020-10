Emergenza Covid: gli ospedali di Melzo e Cernusco tornano in trincea

La macchina organizzativa si è già messa in moto e gli ospedali della Martesana sono pronti ad affrontare l’emergenza Covid. In particolare i nosocomi di Melzo e Cernusco.

Tornano i reparti Covid

La prima novità sta proprio nell’organizzazione delle strutture. Come spiegato dalla direzione generale dell’Asst Melegnano Martesana, gli ospedali si stanno preparando ad affrontare quella che appare come la seconda ondata di contagio. Sono i numeri a testimoniarlo, nonostante – a oggi – la gravità e la forza del virus sembra essere minore rispetto a quanto accaduto in primavera. Sicuramente gli operatori sanitari e i presidi sono più pronti di quanto non lo fossero nove mesi fa. A cominciare dalla predisposizione dei reparti Covid.

Melzo, Cernusco e Melegnano per i positivi

La direzione ha individuato nel nosocomio di Vizzolo Predabissi, nel Santa Maria delle Stelle di Melzo e nell’Uboldo di Cernusco i luoghi ideali per la cura dei pazienti positivi al Coronavirus. Sono già cento i posti letto recuperati e dedicati unicamente a coloro che hanno contratto il contagio. Un numero che può variare in base alle necessità. Reparti che – dati aggiornati a venerdì 23 ottobre 2020 – hanno già cominciato ad accogliere i primi pazienti: 30 ricoverati a Vizzolo tra acuti e subacuti, 15 a Cernusco.

Stop alla Chirurgia non d’urgenza

Tra la novità la sospensione dell’attività ordinaria e non d’emergenza delle Chirurgie. Una scelta che è stata presa su “imposizione” di Regione Lombardia che ha chiesto alle Asst di ridurre al minimo le occasioni di contagio e di liberare medici e reparti in previsione di un possibile peggioramento della situazione. Vale la pena di ricordare che – dati aggiornati a venerdì – in tutta l’Asst Melegnano Martesana vi è un solo ricoverato in Terapia intensiva a causa del Covid.

