Emergenza Coronavirus, restano in chiesa per la Domenica delle Palme e all’uscita vengono sorpresi dai Carabinieri

Emergenza Coronavirus. A Cassano d’Adda fedeli restano all’interno della chiesa per assistere alla Messa della Domenica delle Palme e all’uscita vengono segnalati dai Carabinieri.

Emergenza Coronavirus, fedeli sorpresi dall’Arma all’uscita della Messa

Si sono presentati in parrocchia per recitare le proprie preghiere e poi sono rimasti anche quando è iniziata la messa violando quindi le disposizioni di legge legate alle misure di contenimento per combattere l’emergenza Covid 19. Il fatto è avvenuto ieri, domenica 5 aprile 2020, a Cassano d’Adda nella chiesa parrocchiale di via Vittorio Veneto. I parrocchiani erano entrati nel luogo di culto per recitare le proprie orazioni. Dopodiché, prima dell’inizio della funzione, avrebbero dovuto lasciare la chiesa. Invece, anche quando le porte sono state chiuse hanno deciso di rimanere all’interno. Ma poi, quando sono usciti, ad attenderli hanno trovato le gazzelle dell’Arma, coi militari che hanno quindi preso le loro generalità.

Clicca qui per tornare alla home page e leggere altre notizie del giorno.