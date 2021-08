Elisoccorso a Rodano per una caduta da cavallo

Stava facendo un giro a cavallo approfittando della bella giornata di sole quando è caduto ferendosi. A Rodano sono arrivati ambulanza ed elicottero.

Cade da cavallo a Rodano e si frattura una gamba

Intervento dei soccorritori a Rodano per una brutta caduta da cavallo. Un uomo di 56 anni stava facendo un giro tra i campi quando è rovinato a terra nei pressi di Cascina Briavacca. Sono stati immediatamente allertati i soccorritori, giunti sul posto con un'ambulanza della Croce Verde di Pioltello e l'elicottero. Il 56enne è stato caricato sulla lettiga e gli sono state prestate le prime cure sul posto. Poi l'ambulanza lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele. Cadendo, infatti, si è rotto una gamba, ma fortunatamente non ha mai perso i sensi.