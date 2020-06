Elisoccorso a Pozzuolo per uno scontro tra due furgoncini FOTO

Elisoccorso a Pozzuolo Martesana per un incidente che si è verificato intorno alle 17.30 sulla rampa di uscita della Teem.

Elisoccorso a Pozzuolo

Intorno alle 17.30 sulla rampa di uscita della Teem a Pozzuolo Martesana si è verificato un pauroso incidente tra due furgoncini che si sono scontrati frontalmente a pochi metri dal casello. Sul posto due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso usciti in codice rosso. E’ stato necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco. Un uomo di 41 anni e un altro di 40 sarebbero i più gravi. Lo svincolo per la A4 è stato chiuso, resta aperto quello per la A35/A1.

