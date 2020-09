Due auto bruciate a Pioltello FOTO

Due auto bruciate nel giro di poche ore a Pioltello. E’ successo nelle notti di venerdì e sabato.

Due auto bruciate a Pioltello

Nella notte tra venerdì e sabato ha preso fuoco una Bmw posteggiata in via Venezia. Tra sabato e domenica, invece, è stata distrutta dalle fiamme una Peugeot in via alla Stazione. Ignote al momento le cause dei roghi.

