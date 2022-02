Droga, sgominata una banda di spacciatori magrebini

Una banda di spacciatori è finita in manette nella notte di oggi sabato 12 febbraio 2022, dopo una brillante operazione dei Carabinieri della Compagnia di Monza. Uno degli arrestati è stato fermato a Trezzo sull'Adda.

Le indagini sono scattate la scorsa primavera dopo la morte a maggio per overdose di un 53enne di Cavenago. Arresti a Busnago e a Trezzo, a Cornate una delle piazze dello spaccio come raccontano i colleghi di primamonza.it.

La maxi operazione ha visto protagonisti i Carabinieri del Comando Provinciale di Monza e Brianza, operativi con il supporto di quelli dei Reparti territorialmente competenti. Durante la notte 40 militari hanno dato attuazione dell'ordine di esecuzione di misura cautelare in carcere - emessa dalla Procura del Tribunale di Monza - nei confronti di 4 soggetti magrebini ritenuti a vario titolo responsabili di detenzione e spaccio di cocaina. Intorno alle 4, i militari hanno arrestato un 41enne residente a Busnago, in via Verdi, sorprendendolo nel sonno e un 42enne, che al momento del fermo si trovava in un albergo di viale Lombardia, a Trezzo. Poco prima (intorno all'ora di cena), sempre a Trezzo, un 37enne senza fissa dimora, grazie a preventivi servizi di individuazione, era stato bloccato nelle vicinanze della fermata dell'autobus di via Vittorio Veneto. Un quarto componente della banda (classe '67), infine, si trova già detenuto presso il carcere di Bollate ed è stato raggiunto da un ulteriore provvedimento restrittivo.

Gli arresti

Per quanto riguarda i quattro destinatari dell'ordinanza cautelare nel corso delle indagini sono state acclarate, anche grazie all’identificazione dei numerosi acquirenti, la vendita di oltre 250 dosi di cocaina, con ricavi complessivi stimati in euro 15 mila circa. Dei quattro cittadini marocchini, tutti con precedenti specifici, tre risultano irregolari sul territorio nazionale. Dopo la notifica dei provvedimenti restrittivi, durante le fasi di fotosegnalamento, uno dei soggetti, il 41enne trovato presso l’albergo è risultato destinatario anche di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano dovendo il espiare una pena di reclusione pari a due anni e oltre tre mesi per condanne per reati in materia di stupefacenti ed immigrazione clandestina. Alle prime luci dell’alba, dalla caserma dei comando compagnia di Vimercate, gli arrestati venivano tradotti presso il carcere di Monza.

Le indagini

Le indagini della Procura di Monza sono partite quando un uomo di 53 anni, tra la notte tra il 27 e il 28 maggio 2021, giunto presso l’ospedale San Gerardo di Monza, decedeva per una overdose provocata da una massiccia assunzione di cocaina. Attraverso le prime attività di indagine condotta dai militari della Compagnia di Vimercate, emergeva che la vittima originario di Cavenago di Brianza, nel corso della nottata, acquistava diverse dosi di stupefacente del tipo cocaina - tra i comuni di Busnago e Trezzo sull’Adda – per poi farne uso unitamente ad un amico busnaghese presso l’abitazione di quest’ultimo.

Piazze di spaccio a Cornate, Busnago e Trezzo

L'attività investigativa, avviata con l'analisi degli ultimi contatti e frequentazioni della vittima, ha consentito di individuare quattro uomini che gestivano "un giro di numerosi clienti" dediti all’acquisto e al consumo di cocaina, avendo le loro "piazze" di spaccio nei comuni di Busnago, Cornate d’Adda e Trezzo sull’Adda, in particolare presso alcuni parcheggi pubblici anche in pieno centro abitato dove i "pusher" attendevano i clienti che coscientemente si avvicinavano a bordo delle proprie macchine per acquistare lo stupefacente e allontanarsi subito, attività condotta costantemente dal mattino sino a notte inoltrata.