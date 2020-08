Dopo l’incidente a Carnate tutte le informazioni per chi viaggia: autobus sostitutivi e percorsi alternativi

In seguito al deragliamento di un treno avvenuto nei pressi della stazione di Carnate, sono tre le direttrici bloccate della rete ferroviaria di Trenord. Si tratta della Bergamo – Carnate – Milano, della Tirano-Sondrio-Lecco-Milano e della Lecco-Carnate-Milano. Ecco i percorsi alternativi istituti da Trenord

Tutte le informazioni per chi viaggia: autobus sostitutivi e percorsi alternativi

Per quanto riguarda la circolazione sulle tre direttrici brianzole interrotte, Trenord ha attivato un servizio autobus che a partire dalle 13.15 circa, a partire dalla stazione di Monza, effettua il collegamento tra Monza e Lecco – Monza Paderno Robbiate.

“I viaggiatori che da Milano Centrale sono diretti a Monza possono utilizzare i treni per Chiasso/Bellinzona o i treni in partenza da Milano Porta Garibaldi – precisa Trenord. Mentre i viaggiatori diretti a Lecco possono utilizzare i treni della Linea S7. Per Arcore -Airuno è consigliato l’utilizzo dei servizi bus sostitutivi. Le corse dei treni della linea S8 Lecco (via Carnate-Usmate) oggi non saranno effettuate”.

E’ possibile rimanere aggiornati in tempo reale sulla circolazione dei treni consultando il sito Trenord a questo link.

