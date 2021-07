Donna trovata morta in casa

Una donna è stata trovata morta in casa. Il rinvenimento è avvenuto lunedì 28 giugno 2021 in via Vittorio Veneto a Cassano d'Adda.

Una donna è stata trovata morta in casa a Cassano d'Adda

Il corpo senza vita di una settantenne è stato trovato lunedì nella sua abitazione a Cassano d'Adda. A trovare l'anziana è stata la persona che la stava accudendo. Questa ha subito chiamato la Forza pubblica e sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Locale di Cassano d'Adda.

I rilievi

Dai rilievi effettuati sul posto gli inquirenti presumono che il decesso si avvenuto per un malore improvviso il giorno precedente, domenica, perché le persiane dell'abitazione erano rimaste alzate.