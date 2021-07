Donna cade nel Naviglio, salvata da due passanti

E' caduta nel Naviglio, per cause ancora in via di chiarimento, e deve la vita a due passanti, che sono riusciti a trarla in salvo. Momenti di grande paura ieri sera, domenica 18 luglio 2021, a Bellinzago Lombardo.

Donna caduta nel Naviglio a Bellinzago

L'allarme è scattato da via Alzaia Martesana attorno alle 22.20. Qui era stata segnalata la presenza di una donna che chiedeva aiuto in acqua. Sul posto si sono portati i Carabinieri della Stazione di Gorgonzola, i Vigili del fuoco e i soccorritori della Misericordia di Inzago. Al loro arrivo, fortunatamente, hanno trovato la donna, di origine nordafricana e residente a Gessate, già fuori dall'acqua.

L'intervento decisivo

Poco prima, infatti, due uomini avevano sentito le grida di aiuto della donna e l'avevano vista in acqua, trascinata dalla corrente, mentre cercava di aggrapparsi alle piante sulle sponde. Uno dei due, che si trovava vicino alla propria abitazione, ha avuto la prontezza di riflessi di entrare in casa, prendere una scopa e utilizzarla per far aggrappare la donna. Dopodiché, con l'aiuto di un altro uomo, è riuscito a trarla in salvo.

I militari hanno poi avvisato dell'accaduto i familiari, mentre la donna è stata portata in codice verde all'ospedale Santa Maria delle Stelle di Melzo.