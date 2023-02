Danneggia un'auto in sosta a Brugherio e se ne va: rintracciata grazie alle telecamere

Ha colpito a Brugherio una macchina parcheggiata a lato carreggiata, poi però si è allontanata dal punto del sinistro senza lasciare i dati utili per avviare la pratica risarcitoria con l’assicurazione.

L'intervento della Polizia Locale

Da qui l’intervento della Polizia Locale, che è riuscita nell’arco di poco tempo a risalire alla "fuggitiva": si tratta di una 33enne residente proprio a Brugherio, che alla fine è stata multata.

Danneggiata una Ford Fiesta in sosta

E' accaduto attorno alle 19 di ieri, giovedì 16 febbraio 2023, in viale Lombardia, all’altezza del civico 9. A rimanere danneggiata è stata una Ford Fiesta, lasciata regolarmente in sosta.

Il controllo dei sistemi di videosorveglianza

Gli agenti arrivati sul posto hanno come prima cosa accertato i danni riportati dal veicolo che ha avuto la peggio, poi hanno controllato le immagini registrate dai sistemi di sorveglianza sia privati (che si trovano in zona) sia comunale.

Rintracciata dagli agenti

Alla fine la Locale è arrivata a una Fiat 500L, l’auto danneggiante che poco prima era guidata dalla 33enne in questione che non ha fornito alla controparte le informazioni dovute. Non essendoci stati fortunatamente feriti, è stata solo sanzionata amministrativamente. Ha dichiarato di non essersi accorta dell’urto.