Dalla Regione 700mila euro per migliorare Gorgonzola

Dalla Regione arriverà un importante contributo che permetterà l’avvio di diversi interventi in tutta la città.

“Oltre l’emergenza”. E’ così che sono stati definiti gli interventi per la ripresa economica illustrati in una conferenza stampa dal sindaco di Gorgonzola Angelo Stucchi, dall’assessore al Territorio Nadia Castelli e dal responsabile del settore Lavori pubblici Agazio Montirosso. I lavori saranno possibili grazie al contributo di Regione Lombardia di 700mila euro. Sono tre le macro aree interessate: ve le illustriamo una per una.

Manutenzione straordinaria delle strade

Sono previsti interventi in via Parini (anche all’incrocio con via degli Abeti) e in via Volta, per un importo di 150mila euro, che prevedono tra le altre cose il rifacimento del tappeto di usura e dello strato sottostante e il restringimento dell’incrocio.

Barriere di protezione in via Parini

In questo caso l’investimento è di 90mila euro per un guard rail per mitigare le criticità dovute alla circolazione a doppio senso.

Sistemazione della sosta nelle vie Restelli-Italia-Milano

Serviranno 23mila euro per avere nove posti auto in più di cui uno per disabili e l’attraversamento pedonale rialzato per arrivare al Centro intergenerazionale.

Riqualificazione aree e parchi pubblici

Sono previsti lavori in piazza Bach, in via Lodi al playground di largo Alpini-viale Kennedy e nel parco di quest’ultima via.

Opere di mobilità sostenibile

Infine, sono previste la riqualificazione dell’area antistante la Primaria Deledda, l’istituzione del Bicibus, l’integrazione della ciclabile di via Toscana e delle pensiline portabici alle medie per incentivare gli spostamenti su due ruote.

