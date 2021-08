Covid: in Lombardia cresce la percentuale di tamponi positivi (2,3%)

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2), mentre crescono (di poco, +3) i letti occupati nei reparti. Cresce anche la percentuale di tamponi positivi: a fronte di 5.960 test effettuati, sono 138 i positivi (2,3%). Tre i decessi nelle ultime 24 ore.

Nessun nuovo caso in provincia di Sondrio.

Covid Lombardia: i dati del 16 agosto

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 5.960 totale complessivo: 13.032.787

- i nuovi casi positivi: 138

- in terapia intensiva: 40 (-2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 311 (+3)

- i decessi totale complessivo: 33.860 (+3)

I nuovi casi per provincia

Milano: 43 di cui 12 a Milano città;

Bergamo: 4;

Brescia: 2;

Como: 3;

Cremona: 1;

Lecco: 8;

Lodi: 1;

Mantova: 10;

Monza e Brianza: 9;

Pavia: 6;

Sondrio: 0;

Varese: 38.