Corruzione, arrestati l’ex sindaco di Cinisello Siria Trezzi e il marito.

Corruzione, arrestati l’ex sindaco di Cinisello Siria Trezzi e il marito

In arresto l’ex sindaco di Cinisello, Siria Trezzi (Pd), insieme al marito imprenditore Roberto Imberti e un altro imprenditore, sempre di Cinisello (tutti agli arresti domiciliari).

L’accusa: reato di corruzione

L’operazione, condotta dalla Guardia di finanza di Paderno Dugnano, ha messo in luce, secondo l’accusa, il reato di corruzione. All’interno dell’indagine anche un ex assessore e un ex consigliere comunale, sempre del Comune di Cinisello (per entrambi c’è l’obbligo di firma).

Le indagini

Secondo le indagini, i coniugi avrebbero favorito un imprenditore con una valutazione superiore di terreni e immobili nel parco Grugnotorto, aree destinate a un centro commerciale e al parcheggio della metropolitana. Una valorizzazione che, secondo gli inquirenti, “sarebbe derivata dall’aver attribuito, in un caso, un notevole incremento degli indici edificatori su un’area di proprietà dell’imprenditore e, in un altro caso, nella rivalutazione in aumento di un terreno agricolo (da 6 milioni a 16 milioni di euro) mediante apposito inserimento in un progetto urbanistico di ampliamento di un grosso centro commerciale”.

Sindaco in quota Pd, dal 2013 al 2018, Trezzi, 56 anni, è consigliera delegata a Mobilità e servizi di rete della Città metropolitana di Milano.

TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE DI OGGI