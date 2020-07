Coronavirus Lombardia, i dati del 3 luglio: 115 nuovi casi positivi in Regione

Coronavirus Lombardia. Oggi venerdì 3 luglio 2020, ci sono 115 nuovi casi positivi in Regione.

Coronavirus Lombardia, i dati del 2 luglio 2020

Anche oggi, il numero dei contagiati nella sola Regione Lombardia ha superato il centinaio. Di questi 31 sono stati scoperti a seguito di test sierologici. Aumentano i guariti, + 261 rispetto a ieri.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 9.758, totale complessivo: 1.064.173

i nuovi casi positivi: 115 (di cui 35 a seguito di test sierologici e 34 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi: 67.871 (+261)

totale complessivo: (65.548 guariti e 2.323 dimessi)

in terapia intensiva: 41 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 241 (=)

i decessi: 4

totale complessivo: 16.675

I nuovi casi per Provincia:

Milano: 24, di cui a Milano città: 12;

Bergamo: 22;

Brescia: 15;

Como:2;

Cremona: 10;

Lecco: 4;

Lodi: 4;

Mantova: 3;

Monza e Brianza: 4;

Pavia: 11;

Sondrio: 3;

Varese: 4.

