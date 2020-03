Coronavirus, la situazione in Martesana SUPERATI 1000 CONTAGI

Se i numeri salgono in Lombardia, è lo stesso nell’Adda Martesana dove abbiamo abbondantemente superato i mille contagiati.

Coronavirus, in Martesana più di mille contagiati

Numeri altissimi ancora a Cologno, dove i positivi sono 192, con 30 decessi e 26 dimessi. Anche Segrate supera quota 100 totali (106 dall’inizio dell’epidemia), di cui 75 attivi (12 oggi), con due nuove guarigioni (i decessi rimangono 11). Centocinque a Pioltello, mentre a Gorgonzola 20 positivi in ospedale e altrettanti in quarantena domiciliare, 48 a contatto con persone positive e 5 deceduti. A Melzo i contagi sono a 29 con 6 decessi e 32 persone in quarantena domiciliare per contatti con positivi. Numeri elevati anche a Peschiera (54 contagi, dieci dei quali tornati a casa, con 9 decessi), Brugherio (95) e Cernusco (104). 38 i casi a Vimodrone, 17 a Pessano (3 decessi), 14 a Bussero (2 vittime), 16 a Cambiago (di cui 6 in ospedale)

Sessantacinque i contagiati, con 9 decessi, a Cassano d’Adda, 69 (4 i deceduti) a Trezzo sull’Adda, 45 (7 morti) a Carugate, 26 a Cassina de’ Pecchi. Vaprio conta invece 40 contagi e 4 decessi, mentre Inzago conta 27 contagi e 4 decessi. 14 i casi a Truccazzano, 8 (con un decesso) a Trezzano Rosa, 5 a Grezzago, 26 a Pozzuolo Martesana tra cui cinque persone decedute e sei ricoveri in ospedale. I restanti quindici si trovano invece in isolamento domiciliare, alcuni dei quali in fase di guarigione. A Pozzo i contagiati totali sono 16: di questi 7 si trovano attualmente in ospedale, mentre i restanti 9 si trovano in isolamento domiciliare.

A Pantigliate i contagi sono 32 (+ 6 rispetto a ieri), 7 a Rodano e Settala, 11 a Liscate e 16 a Vignate.

A Basiano i contagi sono 6 con due decessi, a Masate 8. A Gessate i contagiati sono 15 con 3 decessi,

Non va meglio nell’Isola bergamasca con 8 contagi e 5 decessi a Brembate e 20 contagi a Capriate, dove tra ieri e oggi sono decedute 4 persone.

