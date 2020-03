Coronavirus, la situazione in Martesana COMUNE PER COMUNE

Salgono, ma in rallentamento (quasi ovunque) i contagi anche nell’Adda Martesana. Il Comune più colpito rimane Cologno Monzese, dove da tempo oramai abbiamo superato i 200 contagi. Numerose, anche oggi, le vittime.

I dati a oggi

Di seguito i dati a oggi, lunedì 30 marzo 2020 (quelli con l’asterisco si riferiscono ai dati della Prefettura, quelli senza ai numeri forniti dai sindaci)

Cernusco sul Naviglio 79 contagiati, 16 decessi, 22 dimessi.

Carugate 53(8 decessi)

Brugherio 101 (129 in sorveglianza attiva, 1 decesso)

Cologno 269 positivi, 41 decessi. 45 sono invece i cittadini che sono stati dimessi, 2 in più di ieri

Vimodrone 49 (10 decessi)

Segrate 138 contagi, 16 decessi

Peschiera Borromeo 64 (17 decessi)

Pantigliate 33 (6 decessi)

Rodano 7 (2 decessi)

Settala 13

Pioltello 135 (16 decessi)

Cassina de’ Pecchi 24 (1 decesso)

Bussero: 64 casi, 2 decessi

Pessano con Bornago 25 (4 decessi)

Cambiago 15

Gorgonzola 23 persone positive al Covid-19 ricoverate presso strutture ospedaliere, 27 persone positive in quarantena domiciliare, 90 a stretto contatto stretto com persona positiva in quarantena domiciliare. 5 decessi

Melzo 53 (6 decessi)

Vignate 29 (2 decessi)

Liscate 14 (3 decessi)

Cassano d’Adda 67 (9 decessi)

Inzago 41 (5 decessi)

Truccazzano 14 (3 decessi)

Pozzuolo Martesana 21 (5 decessi)

Gessate 26 (4 decessi)*

Bellinzago 7 (1 decesso)*

Vaprio d’Adda 11 ricoverati, 12 dimessi in quarantena domiciliare, 13 in quarantena in quanto vicine a positivi, 4 a domicilio. 4 decessi

Pozzo d’Adda 19 (3 decessi)

Trezzano Rosa 11 (2 decessi)

Basiano 12 (3 decessi)

Masate 11 (2 decessi)

Trezzo sull’Adda 103 (7 decessi)*

Grezzago 7 (3 decessi)

Capriate San Gervasio 40 (81 deceduti, ma il numero è generico e non è accertato siano vittime da Covid-19)

Brembate 33 (10 decessi)

