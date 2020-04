Coronavirus, la situazione in Martesana al 16 aprile I DATI

Sempre stabile la situazione Coronavirus nell’Adda Martesana. La crescita rallenta e dà un po’ di speranza.

Coronavirus, la situazione in Martesana

Come sempre, in grassetto i dati raccolti con le Amministrazioni comunali, gli altri sono numeri riferiti dal report di Ats e Prefettura

Precisazione sui numeri. Nei dati riferiti dal report di Ats e Prefettura il numero dei contagi è quello totale (quindi dall’inizio dell’epidemia), da cui sono da sottrarre coloro che sono guariti e coloro che purtroppo sono deceduti. In alcuni casi in questo compaiono anche coloro che – solo con sintomi – vengono segnalati ad Ats dai medici di base.

Cernusco sul Naviglio 105 casi positivi attuali (+9 ) , 22 decessi (casi totali segnalati da Ats 176)

Carugate 92 contagi (=), 13 decessi

Brugherio 196 (+7)contagi totali, 2 decessi

Cologno 285 contagi (+4), 66 decessi

Vimodrone 79 contagi (=) 15decessi

Segrate 216 contagi (+3) 24 decessi

Peschiera Borromeo 127 contagi (+1) 24 decessi

Pantigliate 49 contagi (+1) 8 decessi

Rodano 13 contagi (=) 3 decessi

Settala 21 contagi (=) 3 decessi

Pioltello 215 contagi (+6) 33 decessi

Cassina de’ Pecchi 33 casi (14 in ospedale) + 2 cassinesi nelle Rsa (uno a Cassina l’altro a Pessano), 4 decessi. 4 casi domiciliati a Cassina non residenti. 53 sospetti

Bussero 25 positivi (=), 6 in ospedale, 5 decessi

Pessano con Bornago 53 contagi (+3) 8 decessi

Cambiago 18 (-1) contagi 1 decesso

Gorgonzola 19 persone positive al Covid-19 ricoverate presso strutture ospedaliere (+2). 58 persone positive in quarantena domiciliare (-1) 33 persone con contatto stretto di persona positiva in quarantena domiciliare (-16) 10 persone decedute.

Melzo 92 contagi (=), di cui 25 ricoverati, 16 decessi

Vignate 48 contagi (+1) 4 decessi

Liscate 22 contagi (=) 4 decessi

Cassano d’Adda 109 contagi (=) 15 decessi

Inzago 77 contagi (+1 ) 11 decessi

Truccazzano 25 (=) contagi 5 decessi

Pozzuolo Martesana 34 contagi (+1) 8 decessi

Gessate 32 contagi (+1) 10 decessi

Bellinzago 11 contagi (=) 3 decessi

Vaprio d’Adda 41 contagi (+1) 7 decessi

Pozzo d’Adda 18 contagi (-1) 5 decessi

Trezzano Rosa 19 contagi (=) 2 decessi

Basiano 20 contagi (+4 ) 7 decessi

Masate 12 contagi (=) 5 decessi

Trezzo sull’Adda 129 attualmente positivi (-4 ) 33 decessi

Grezzago 19 contagi attuali (=), 4 decessi

Capriate San Gervasio 82 contagi (=) 92 decessi da inizio epidemia per varie cause

Brembate 70 contagi (+11) 15 decessi

