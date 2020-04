Coronavirus, i NUMERI in Martesana al 24 aprile

Ci avviciniamo alla fase 2, e anche nell’Adda Martesana i contagi rimangono abbastanza stabili.

Coronavirus, la situazione in Martesana

Rimane – come già spiegato in precedenza – più di una problematica legata ai numeri. Ats nei giorni scorsi ha comunicato ai sindaci che non aggiornerà più quotidianamente i dati. Pertanto non tutti i numeri che siamo in grado di riportarvi sono aggiornati a oggi

I dati in grassetto sono verificati con le Amministrazioni comunali (in assenza di specifiche sono i dati a oggi, venerdì 24 aprile 2020. In caso di dati dei giorni precedenti sono segnalati in corsivo). Gli altri sono riferiti al report di Ats/Prefettura.

Cernusco sul Naviglio 123 contagi 25 decessi

Carugate 86 contagi 13 decessi

Brugherio 212 contagi 8 decessi

Cologno 412 contagi 83decessi

Vimodrone 87 contagi 18 decessi

Segrate 151 contagi attuali 26 decessi

Peschiera Borromeo 136 contagi 26 (dati a giovedì 23 aprile)

Pantigliate 52 contagi 9 decessi

Rodano 10 contagi 4 decessi

Settala 12 contagi 4 decessi

Pioltello 242 contagi 37decessi

Cassina de’ Pecchi 28 contagi 5 decessi

Bussero 21 contagi 5decessi

Pessano con Bornago 48 contagi 10 decessi

Cambiago 19 contagi 1 decesso

Gorgonzola 120 contagi 12 decessi

Melzo 127 contagi 23 decessi

Vignate 49 contagi 5 decessi

Liscate 24 contagi 4 decessi

Cassano d’Adda 126 contagi 24 decessi

Inzago 76 contagi 16 decessi

Truccazzano 26 contagi 5 decessi

Pozzuolo Martesana 34 contagi 8 decessi

Gessate 30 contagi 11 decessi

Bellinzago 13 contagi 3 decessi

Vaprio d’Adda 45 contagi 9 decessi

Pozzo d’Adda 12 contagi 5 decessi

Trezzano Rosa 20 contagi 2 decessi

Basiano 12 contagi 9 decessi

Masate 18 contagi 5 decessi

Trezzo sull’Adda 117 contagi 35 decessi

Grezzago 22 contagi 4 decessi

Capriate San Gervasio 68 contagi 98 decessi da inizio epidemia per ogni causa (dati a giovedì 23 aprile)

Brembate 58contagi 15 decessi (dati a giovedì 23 aprile)

