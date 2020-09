Coronavirus: i Comuni più colpiti nell’Adda Martesana I DATI AGGIORNATI

Quali sono i Comuni più colpiti dal Coronavirus? Ve lo diciamo con i dati aggiornati forniti da Regione Lombardia.

Coronavirus: i Comuni più colpiti

Un’analisi che avevamo fatto giusto un mese fa (leggi qui) e che oggi riproponiamo, evidenziando le conferme e alcune novità.

I dieci Comuni con più contagi

Il Comune più colpito è ovviamente Milano, che vede alle sue spalle Cinisello, Legnano e Sesto. Il “primato” (non certo ambito) della Martesana è sempre di Cologno Monzese, e nella “top ten” c’è ancora Pioltello, che sale di una posizione rispetto a un mese fa. In provincia di Monza e Brianza cala invece in quinta posizione Brugherio che un mese fa era terzo.

Rapporto abitanti/contagi Nella graduatoria del rapporto tra abitanti e contagiati, il Comune più colpito dell’Adda Martesana rimane Trezzo sull’Adda. Nei primi dieci ci sono anche Vimodrone e Pessano con Bornago. TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE