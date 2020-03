Coronavirus, è pandemia. Von der Leyen: “Italiani siamo con voi”

Il Coronavirus è pandemia. Il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus lo ha annunciato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 marzo 2020: «Abbiamo valutato che Covid-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica». Che si caratterizza con «aumentata e prolungata trasmissione del virus nella popolazione generale», in cui si ritiene «virtualmente inevitabile la comparsa di casi in tutto il mondo».

Dei 118mila casi di Covid-19 segnalati a livello mondiale, la maggior parte (oltre il 90%) è concentrato in quattro Paesi. Cina e Corea del Sud stanno avendo delle significative riduzioni dei contagi. Gli altri due, Italia e Iran, sono in aumento. Ma, certificando la pandemia, l’Oms si aspetta che i casi si allarghino anche a numerosi altri Stati.

Il direttore dell’Oms ha parlato di misure stringenti, “ma più di quelle italiane è difficile. La Cina ha ridotto i contagi, ma è una Paese autoritario. In Europa bisognerà affidarsi al senso di responsabilità dei cittadini”.

Intanto, l’Europa fa sentire la sua voce al fianco del nostro Paese. In un video pubblicato su Twitter, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha espresso tutta la vicinanza della Ue all’Italia.

“L’Italia è parte dell’Europa e l’Europa soffre con l’Italia – ha detto – In questo momento in Europa siamo tutti italiani. Dobbiamo agire rapidamente e insieme portare aiuto e sostenere con urgenza il settore sanitario”.

Qui il video

Cari italiani, in questo momento difficile, voglio dirvi che non siete soli. L’Italia è parte dell’Europa, e l’Europa soffre con l’Italia. In 🇪🇺siamo tutti italiani. The @EU_Commission will channel several billions of € to 🇮🇹 to help SMEs, healthcare sector & the people #COVID19 pic.twitter.com/2ZN4qXz61Y

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2020