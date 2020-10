Coronavirus: dove e quanto sono aumentati i casi negli ultimi 2 mesi in Martesana COMUNE PER COMUNE

I contagi aumentano ancora in Lombardia: ieri, mercoledì 21 ottobre 2020, sono stati oltre quattromila i nuovi positivi registrati a fronte di 36mila tamponi. Un andamento che preoccupa, tanto da spingere la Giunta regionale a decidere per la riapertura degli ospedali in Fiera a Bergamo e Milano .

Oggi, poi, giovedì 22 ottobre, parte il coprifuoco. Da stasera tutti a casa tra le 23 e le 5.

Coronavirus: dove e come sono cambiati i contagi in due mesi

Ma vediamo quanto è cresciuto il virus nei nostri territori negli ultimi due mesi. Da quando, cioè, pensavamo che l’emergenza fosse finita.

Tra parentesi riportiamo il dato relativo al giorno dopo Ferragosto. Quella del 16 agosto 2020 infatti è l’ultima “fotografia” ufficiale scattata in merito alla situazione epidemiologica nella nostra zona. Accanto ai nomi dei Comuni (in grassetto) ci sono i dati aggiornati invece a ieri, martedì 20 ottobre 2020.

Ricordiamo che, in entrambi i casi si tratta del tato cumulativo da inizio pandemia che comprende cioè guariti, vittime e attuali positivi al Covid.

Cernusco sul Naviglio 415 (281)

Carugate 167 (127)

Brugherio 429 (268)

Cologno 771 (568)

Vimodrone 292 (216)

Segrate 440 (254)

Peschiera Borromeo 198 (114)

Pantigliate 68 (54)

Rodano 38 (20)

Settala 56 (36)

Pioltello 458 (311)

Cassina de’ Pecchi 152 (116)

Bussero 108 (71)

Pessano con Bornago 147 (107)

Cambiago 47 (29)

Gorgonzola 249 (169)

Melzo 252 (191)

Vignate 74 (56)

Liscate 49 (34)

Cassano d’Adda 227 (192)

Inzago 136 (117)

Truccazzano

Pozzuolo Martesana 79 (61)

Gessate 103 (64)

Bellinzago 26 (19)

Vaprio d’Adda 78 (67)

Pozzo d’Adda 74 (55)

Trezzano Rosa 37 (29)

Basiano 40 (34)

Masate 25 (22)

Trezzo sull’Adda 209 (194)

Grezzago 26 (21)

Capriate San Gervasio 144 (125)

Brembate 86 (81)

Fara Gera d’Adda 72 (61)

Canonica d’Adda 57 (50)

Rivolta d’Adda 137 (114)

TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE