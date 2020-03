Continua a servire panini, Carabinieri chiudono kebabbaro. Nei guai è finito il titolare dell’esercizio, un cittadino turco di 36 anni.

Carabinieri chiudono kebabbaro

Questa mattina, martedì 31 marzo 2020, i militari della Stazione dei Carabinieri di Bresso e della Compagnia di Sesto San Giovanni, nel corso delle attività di verifica delle misure anti-contagio per il Coronavirus, hanno proceduto alla chiusura provvisoria dell’attività di ristorazione “Turkish Pizzeria Kebap” di via Veneto, a Bresso. Un provvedimento preso in base al Dpcm dell’11 marzo e del Decreto legge anti-Covid del 25 marzo. I Carabinieri hanno infatti accertato che all’interno del kebabbaro non era stata sospesa l’attività di ristorazione da asporto e vendita al dettaglio. L’infrazione era stata accertata sabato 28 marzo, all’ora di pranzo.