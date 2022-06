Combattenti in lutto, è morto il presidente ed ex sindaco di Pozzo D'Adda Gaetano Tresoldi

Lutto per la sezione dei "Combattenti" di Pozzo. Oggi, martedì, è venuto a mancare il presidente del sodalizio ed ex sindaco del paese Gaetano Tresoldi.

Presidente dei "Combattenti"

I "Combattenti " pozzesi sono in lutto. E' morto oggi, martedì, il presidente della locale sezione dell'Associazione Nazionale combattenti e reduci Gaetano Tresoldi. La notizia della sua scomparsa è arrivata in paese in mattinata. Il presidente del sodalizio, infatti, in questi giorni non si trovava in paese, ma stava trascorrendo qualche giorno di vacanza al mare, sulla riviera adriatica.

Fu il primo sindaco eletto direttamente dai cittadini: classe 1940, rimase in carica dal giugno 1993 all'aprile 1997.