Colto da malore, bambino di 9 anni in ospedale

Un bambino di 9 anni è finito in ospedale nella notte tra ieri, martedì 7, e oggi, mercoledì 8 luglio 2020, a seguito di un malore. Ma non è stato il solo intervento notturno dei soccorritori nell’Adda Martesana.

Malore per un bambino

L’allarme è stato lanciato poco dopo l’1 da Trezzo sull’Adda. In via Pietro Nenni è arrivata un’ambulanza della Croce Bianca di Melzo che ha soccorso il piccolo in codice giallo. Dopo le prime cure sul posto il bambino è stato quindi trasportato in Pronto soccorso a Vimercate.

Gli altri interventi

Alle 22.15 in via Papa Giovanni XXIII di Cassina de’ Pecchi è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza per soccorrere una donna di 44 anni caduta a terra. I sanitari l’hanno trasportata in codice verde all’Uboldo di Cernusco. In via Manzoni a Cernusco sul Naviglio, alle 23, è stato un uomo di 44 anni a necessitare dei soccorsi, sempre per una caduta. Anche lui è stato portato con l’ambulanza al nosocomio cittadino, in codice giallo.

TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE