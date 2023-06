Cinque chili di droga nascosti sotto il sedile dell'auto, in manette due fornitori

Due arresti e altrettanti sequestri "di peso", che hanno permesso alla Polizia di Stato di Sesto San Giovanni di recuperare cinque chilogrammi di droga che altrimenti sarebbero finiti da lì a poco sulle strade.

Aveva quasi cinque chili di droga nascosti sotto il sedile della macchina

In manette venerdì 2 giugno 2023 è finito prima di tutto un cittadino di nazionalità marocchina, residente in Spagna, intercettato dalla Squadra investigativa del Commissariato sestese in via Leopardi. Dentro l'auto che guidata il 53enne sono stati trovati 4,7 chili di hashish divisi in 47 panetti che ritraevano Mr T, attore famoso per aver interpretato la serie Tv A Team e Rocky III, ben nascosti sotto il sedile posteriore del veicolo. Recuperati anche circa nove grammi di cocaina e 300 euro, sequestrati come lo stupefacente perché considerato provento dell'attività illecita.

L'inizio delle indagini

Gli agenti sono arrivati al 53enne seguendo le tracce del piccolo spaccio al dettaglio "on the road", fino a identificare quello che è considerato a tutti gli effetti il fornitore di droga per i "cavallini".

Arrestato un secondo spacciatore

Stessa sorte (le manette) per un altro spacciatore, questa volta un 40enne egiziano, irregolare sul territorio nazionale, che sempre venerdì è stato arrestato perché trovato in possesso di altro "fumo", per l'esattezza più di un etto. In tasca aveva inoltre 1.245 euro in contanti, sequestrati anch'essi.

Il processo per direttissima

Processati per direttissima al Tribunale di Monza nella mattinata di sabato 3 giugno 2023, i fermi sono stati convalidati dal giudice: il primo è finito nel carcere del capoluogo brianzolo, il secondo invece è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma.