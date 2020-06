Ciclista travolto lungo viale Lombardia a Trezzo sull’Adda FOTO

Ciclista travolto a Trezzo sull’Adda. Il fatto è avvenuto ieri, martedì 23 giugno 2020 verso le 18.39 lungo viale Lombardia.

Incidente a Trezzo sull’Adda lungo viale Lombardia tra un’auto e una bicicletta. Il sinistro è avvenuto verso le 18.30, quando una bicicletta, condotta da un uomo, classe 1963, residente a Trezzano Rosa, all’altezza del distributore si è scontrata con un’auto condotta da una trezzese. Il ciclista è stato soccorso da un’ambulanza, mentre sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Locale per svolgere i rilievi del caso.

E’ stato quindi portato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza perché ha subito una ferita all’arcata superiore dell’occhio e si trova ricoverato in terapia intensiva.

