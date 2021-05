Ciclista si sente male lungo la Provinciale e viene portato in ospedale in codice rosso

Anziano ciclista si sente male lungo la Provinciale. Il fatto è avvenuto oggi, domenica 23 maggio 2021 lungo la Strada provinciale 103 a Pozzuolo Martesana.

Stava tornando a casa quando ha accusato un malore improvviso e si è accasciato lungo la strada. Il fatto è avvenuto oggi, domenica 23 maggio 2021 lungo la Strada provinciale 103, quando un ciclista di 78 anni, residente in paese, tornando dal giro in sella alla sua bici da corsa si è sentito improvvisamente male. Pur essendo da solo in quel momento è stato fortunatamente soccorso da alcuni passanti che transitavano di fianco alla Provinciale percorrendo una stradina di campagna.

Immediata la chiamata ai soccorsi

Subito è partita una chiamata di aiuto e dopo pochi minuti sul posto è giunta una automedica e una ambulanza dell’ambulanza della Croce Bianca di Melzo per svolgere i rilievi del caso. L’anziano era in stato di incoscienza quando i soccorritori sono giunti sul posto. Alla fine, dopo averlo stabilizzato, è stato portato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Raffaele.