Ciclista investito e aggressione, gli interventi dei soccorritori

Ci sono un ciclista investito a Vimodrone e due donne coinvolte in un’aggressione a Vaprio tra gli interventi della notte tra il 10 e l’11 luglio 2020.

Ciclista investito a Vimodrone

Una 44enne in sella alla sua bicicletta è stata investita a Vimodrone intorno alle 22 in via San Grato. Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza oltre ai Carabinieri della Compagnia di Cassano d’Adda. L’intervento, inizialmente dato in codice rosso, è poi passato in codice giallo e la donna è stata portata al Pronto soccorso del Fatebenefratelli. Nello stesso momento a Gorgonzola al centro sportivo di via Toscana si è verificato un infortunio. Il 49enne è stato portato in codice verde all’ospedale di Melzo.

Due donne coinvolte in un’aggressione

Intorno all’1.30 in via Campo Rivera a Vaprio due donne di 50 e 52 anni sono state coinvolte in un’aggressione e portate in codice giallo all’ospedale di Melzo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Alle 2.10, lungo la Padana a Gorgonzola, due 28enni hanno perso la vita in un tragico incidente.

