Ciclista investito a Melzo nel cuore della notte, auto ribaltata a Peschiera

Due gravi incidenti si sono verificati questa notte e hanno richiesto persino l’intervento dei Vigili del Fuoco. Ecco l’appuntamento quotidiano con le SIRENE DI NOTTE.

Ubriaco da ricovero a Vaprio d’Adda

E’ stato ricoverato all’ospedale di Melzo un uomo di 26 anni che è stato soccorso lungo la Sp104 in stato di alterazione da abuso di alcol. L’intervento si è tenuto a Vaprio d’Adda intorno alle 3 e ha visto impegnati i sanitari della Croce Azzurra di Trezzo. I quali sono intervenuti in codice giallo e, con lo stesso grado di urgenza, hanno proceduto al ricovero al Santa Maria delle Stelle.

Ciclista investito nel cuore della notte

Intorno a mezzanotte a Melzo, invece, Carabinieri, ambulanza e automedica sono intervenuti per un uomo di 40 anni investito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L’incidente si è verificato in via Casanova. Inizialmente sembrava un sinistro di poco conto, ma quando i sanitari della Bianca di Melzo sono arrivati sul posto si sono resi conto delle reali condizioni del ferito chiedendo l’ausilio dell’auto medicalizzata. L’uomo è stato trasportato in codice giallo al San Gerardo di Monza.

Auto ribaltata a Peschiera

Un grave incidente in codice rosso si è verificato a Peschiera Borromeo lungo via Archimede, Una donna di 46 anni alla guida del suo veicolo si è ribaltata. Erano le 23.20. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Milano e dei Carabinieri, oltre che di un mezzo della Croce Rossa di Peschiera e dell’automedica. La donna è stata soccorsa in codice giallo e trasportata al nosocomio di Segrate.

