Ciclista cade in un canale in secca, portato in ospedale con l'elisoccorso

In via Cascina Nuova

E' successo questa mattina, domenica 24 ottobre 2021, a Masate. Sul posto elicottero e ambulanza della Croce dell'Adda.

Un ciclista di 75 anni è caduto in un canale del Villoresi in secca a Masate. Gli amici lo hanno tirato fuori e i soccorritori lo hanno stabilizzato per portarlo al Pronto soccorso.

Ciclista cade in un canale a Masate, soccorso con l'elicottero

Questa mattina, domenica 24 ottobre 2021, un ciclista di 75 anni stava pedalando lungo un sentiero che costeggia il Villoresi a Masate (località Cascina Nuova) quando, per cause ancora da accertare, è caduto in un canale in secca. Con lui c'erano alcuni amici, che lo hanno tirato fuori e adagiato sul sentiero dove sono arrivati i soccorritori della Croce dell'Adda di Cassano. Nel campo a fianco è atterrato l'elicottero. Il personale sanitario ha prestato le prime cure sul posto per stabilizzarlo, poi l'anziano è stato portato sull'elisoccorso per essere trasportato all'ospedale San Raffaele in codice giallo.