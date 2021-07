Ciclista 13enne investito, arriva l'elisoccorso

Un grave incidente si è verificato questa mattina, lunedì 12 luglio 2021, a Gorgonzola, in via Umberto Giordano, dove un ciclista di 13 anni è stato investito.

Grave incidente a Gorgonzola

Il sinistro si è verificato pochi minuti prima delle 10 e ha visto coinvolti un ragazzino di 13 anni in sella alla sua bicicletta e un'automobile condotta da una donna di 79 anni. L'impatto è stato violento tanto che il ragazzino è stato sbalzato sul parabrezza della vettura prima di cadere al suolo.

Sul posto si sono portate in codice rosso due ambulanze, una della Croce Bianca di Melzo e una della Busnago Soccorso. Per via aerea è arrivato invece il personale dell'elisoccorso, alzatosi in volo da Niguarda.

Dopo i primi soccorsi portati sul posto le condizioni del ragazzino sembrano essere migliorate, e l'intervento è passato in codice giallo, con il giovane portato a Bergamo.

Soccorsa anche la donna alla guida dell'auto, provata per l'accaduto e trasportata in codice verde al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Stelle di Melzo.

Sul posto anche un equipaggio della Polizia Locale di Gorgonzola per i rilievi.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro