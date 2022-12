Un colpo da film quello che è stato messo a segno poche ore prima dell'alba di ieri, venerdì 9 dicembre 2022. A farne le spese il deposito della Bartolini di Liscate, al confine con Vignate.

Colpo da film a Liscate

La banda ha progettato ogni aspetto del colpo nei minimi dettagli. A cominciare dalle fasi preparatorie. Intorno alle 3.40 quattro macchine, tutte risultate rubate nei giorni precedenti, sono arrivate nei pressi del magazzino di via San Paolo della Croce. Hanno sfondato il cancello principale, quindi sono scesi quindici individui che si sono messi subito all'opera. Ognuno di loro aveva un compito preciso.

Chiodi in strada per facilitare la fuga

Mentre una parte del commando si concentrava sulla refurtiva, altri malviventi si sono messi al lavoro per proteggere la successiva fuga e per rendere più difficoltoso l'arrivo delle Forze dell'Ordine. Hanno messo in moto alcuni furgoni della Bartolini e li hanno posizionati di traverso sulle strade di accesso al deposito, quindi hanno sparso chiodi su tutto l'asfalto.

Piani rovinati dai Carabinieri

Avevano progettato tutto nei minimi dettagli, tranne la celerità delle Forze dell'ordine. E' passata una manciata di minuti da quando è scattato l'allarme all'arrivo dei Carabinieri della Compagnia di Pioltello, giunti sul posto con più mezzi. I rapinatori al sentire le sirene non hanno potuto far altro che arraffare il più possibile e scappare.

I segni del colpo sono rimasti per tutta la prima mattina di venerdì 9 dicembre. Infatti ci sono volute diverse ore prima di completare i rilievi sui mezzi usati alla ricerca di tracce utili per identificare i membri del commando. Quindi i veicoli sono stati spostati, la strada pulita e liberata.