Chiara Ferragni a pranzo a Cernusco sul Naviglio

Illustre ospite oggi, mercoledì 21 ottobre 2020, a pranzo al ristorante Due Spade di via delle Filerine di Cernusco sul Naviglio. A fare capolino in città è stata infatti la nota influencer Chiara Ferragni.

Influencer

La trentatreenne cremonese è arrivata nel locale insieme ad altri quattro conoscenti. “La prenotazione era ad altro nome – hanno spiegato il titolare Cristian Di Bari e la moglie Marzia – Per cui quando è entrata c’è stata un po’ di sorpresa. Subito dopo ci siamo messi a fare quello che dovevamo fare: l’abbiamo fatta sedere e l’abbiamo servita, come qualsiasi altro cliente”.

Una foto con una piccola fan

Il pranzo è stato così molto discreto, anche se la sua presenza ha inevitabilmente fatto voltare lo sguardo a tutti gli altri clienti. Solamente una bambina proveniente da un tavolo poco distante si è avvicinata per chiedere di poter fare una foto. “Lei ha risposto di sì con grande gentilezza, ricordandole solo che avrebbero dovuto mantenere il distanziamento – hanno proseguito – Per il resto non è la prima volta che viene da noi un cosidetto Vip. Per questo garantiamo loro la massima tranquillità”.

