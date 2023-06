Champions, gli sfottò degli juventini fanno infuriare gli interisti: in due in ospedale

Per molti tifare la squadra del cuore è come una fede, qualcosa che non si può tradire. Ma c'è chi esagera e agli sfottò risponde con la violenza. Come è successo a Inzago subito dopo la finale di Champions e la sconfitta dell'Inter.

Botte tra vicini di casa per l’Inter

Un gruppo di juventini a Inzago ha festeggiato la sconfitta in Champions dei rivali con cori dal terrazzo. Ma è finita male. Ad andarci di mezzo è stata una coppia di anziani. Entrambi sono finiti in ospedale: il primo malmenato, la seconda sotto shock.

E' successo sabato 10 giugno 2023. Da un lato qualche amico bianconero in una villetta vicino al parco della Magnolia, dall’altro una ventina di nerazzurri riunita in un’abitazione dall’altra parte del Naviglio. Quando l’Inter ha perso la partita che stavano guardando in taverna, gli juventini sono saliti sul terrazzo e hanno intonato dei cori contro gli eterni rivali. Dall’altra parte del canale gli interisti, già arrabbiati per la sconfitta, non hanno gradito la presa in giro e hanno reagito insultando e minacciando gli avversari.

Ci sono andati di mezzo i genitori di uno juventino

Il gruppo nerazzurro ha deciso che non potevano passarla liscia. E’ partita una sorta di missione punitiva davanti all'abitazione sulla sponda opposta. Il padre settantenne dell’uomo che aveva invitato gli amici juventini, che si trovava a pian terreno con la moglie, sentendo urla e baccano davanti a casa sua, è quindi uscito per capire cosa stesse accadendo. Una volta fuori è stato spinto a terra dagli aggressori. La consorte è subito uscita e si è sentita male nell’assistere alla violenza.

Sul posto sono prontamente arrivati un'ambulanza e i Carabinieri della Compagnia di Pioltello, ma gli assalitori si erano già dileguati.

Il servizio completo nell'edizione della Gazzetta dell'Adda in edicola e nell'edizione sfogliabile online per smartphone, tablet e Pc da sabato 17 giugno 2023.