Cernusco celebra l’amore con le coppie che festeggiano l’anniversario di matrimonio FOTO

Cernusco festeggia l’amore e lo fa con la tradizionale iniziativa dedicata agli anniversari di matrimonio.

Anniversari di matrimonio a Cernusco

La festa è stata celebrata stamattina, domenica 20 settembre 2020, al Santuario Santa Maria Addolorata. Messa al parco Comi dedicata alle coppie unite da 10, 20, 25, 30, 40, 50 e 60 anni. Sessantotto i mariti e le moglie presenti.

A celebrare è stato il parroco don Luciano Capra, ed era presente anche don Sandro Spinelli, padre missionario cernuschese che quest’anno celebra cinquant’anni di sacerdozio. Per lui la festa è in programma il 25 ottobre, in occasione della Giornata missionaria mondiale.

Le foto delle 68 coppie festeggiate saranno pubblicate sul giornale di sabato 26 settembre 2020.

TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE