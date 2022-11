Entra nei camerini di un negozio di abbigliamento con lo zaino vuoto e ne esce con la borsa piena. E' stato arrestato nei giorni scorsi all'Acquario di Vignate un 26enne già noto alle Forze dell'Ordine.

Cerca di rubare dei vestiti in un negozio, arrestato un 26enne con precedenti a carico. E' entrato in un negozio di abbigliamento del centro commerciale dell'Acquario di Vignate con lo zaino vuoto sulle spalle, ha afferrato qualche capo dagli espositori e poi si è infilato in uno dei camerini, dove ha rotto l'antitaccheggio. Ha cercato poi di uscire dall'esercizio commerciale fingendo di non essere interessato a nulla, con una nonchalance che non ha convinto per niente gli addetti della sicurezza, che gli hanno chiesto di svuotare la borsa.

Sentendosi braccato, l'uomo ha iniziato prima a insultare gli addetti che l'hanno trattenuto sul posto, poi ha provato a opporsi fisicamente con calci e pugni, ma per fortuna sono subito arrivati i Carabinieri di Melzo che gli hanno messo le manette ai polsi. Un giro in caserma e poi diretto in carcere, dove dovrà scontare la sua pena. I militari hanno inoltre riconsegnato ai proprietari del negozio la merce trafugata.