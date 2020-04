Cavalli in fuga a Melzo salvati dalla Polizia Locale FOTO

Un venerdì mattina davvero insolito per gli agenti della Polizia Locale di Melzo che si sono ritrovati a inseguire un gruppo di cavalli scappato dal recinto in cui si trovavano.

Cavalli in fuga in mezzo alla strada

La segnalazione è arrivata da alcuni automobilisti che oggi, venerdì 17 aprile 2020, si sono ritrovati in mezzo alla Vecchia Cassanese tre cavalli, un asino e un maiale. Immediato l’intervento degli agenti della Polizia melzese, due equipaggi che hanno messo in sicurezza la circolazione prima di dedicarsi al recupero degli animali.

Animali salvi e al sicuro

Gli agenti hanno chiamato un allevatore di una cascina dei paraggi, intanto hanno cercato di procedere in autonomia al recupero. Con ottimo profitto visto che con qualche fischio e il giusto piglio sono riusciti a chiudere nel deposito da cui erano scappati quasi tutti gli animali. Solo un cavallino bianco non ne voleva sapere di rientrare a casa, ma all’arrivo del domatore anche la sua “fuga per la libertà” si è conclusa.

