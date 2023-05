Cassina de' Pecchi, ragazzina tenta di scappare dalla finestra: salvata dai pompieri

Ha cercato di scappare di casa, da dove i genitori le avevano proibito di uscire, calandosi dalla finestra. E' accaduto a Cassina de' Pecchi settimana scorsa. Protagonista un'adolescente, che alla fine per fortuna non si è ferita.

Tentata fuga

Per eludere all'ordine dei familiari, la ragazza ha provato a uscire dalla finestra. E' però poi rimasta appesa al cornicione senza riuscire né a salire né a scendere.

Sono così dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per salvarla e riconsegnarla alla famiglia.

Un precedente a Trezzano Rosa

Un precedente era accaduto a Trezzano Rosa un paio di mesi fa. Un'adolescente era stata messa in castigo, con l’ordine di non uscire di casa. Così era scappata da una delle finestre dell’appartamento che si trova al primo piano. Nella fuga era caduta e si era probabilmente slogata una caviglia.

Nonostante le ferite riportate dopo il volo di alcuni metri, era riuscita ad allontanarsi e a far perdere le proprie tracce. Un vicino di casa che aveva assistito in diretta alla scena aveva dato l’allarme e alla ricerca dell’adolescente si erano messi i Carabinieri.

La ragazza aveva provato ad allontanarsi, camminando verso Trezzo. Viste le condizioni e il dolore però, non era stata in grado di percorrere molta strada: solo pochi chilometri, fino a quando i militari di pattuglia l’avevano individuata ad alcuni chilometri di distanza dalla propria abitazione.

La stessa dove poi era stata riportata, non prima di essere stata condotta in ospedale per le ferite riportate dopo il salto dalla finestra.

(foto archivio)

