Cassanese bis: il cantiere si sposta

Anche se ci vorranno due anni per il completamento della nuova bretella che dovrebbe alleggerire il traffico che attraversa Segrate, da oggi venerdì 16 dicembre 2022 i residenti di alcune vie della città possono tirare un sospiro di sollievo.

Terminati i lavori in via Morandi e in via Cellini

In due delle vie che per prime erano state interessate dei lavori per la realizzazione della tangenzialina, infatti, la viabilità ordinaria è stata ripristinata.

Così via Morandi torna a doppio senso di marcia nel tratto interessato dai lavori, mentre via Cellini è nuovamente percorribile a senso unico nella direzione sud-nord nel tratto compreso tra via Schifano e via Modigliani.

Resta invece chiusa via Rugacesio, dove in base al nuovo cronoprogramma bisognerà aspettare fino alla fine di marzo.