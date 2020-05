Caro e crea traffico: “Il casello della Tangenziale Est va eliminato”. Da Carugate e Brugherio si torna a bussare in Regione: “Rispettate le promesse”.

“Il casello della Tangenziale Est va eliminato”

Ogni giorno sulle Provinciali 208 e 121 di Carugate transitano più di 70mila veicoli. Numeri che fanno paura. E con la ripresa dopo la fine del lockdown il traffico è tornato a farsi sentire. Ecco perché il sindaco Luca Maggioni ha annunciato l’intenzione di tornare a chiedere a Regione Lombardia il rispetto degli impegni. O meglio delle promesse che erano state fatte anche a seguito di una protesta di 35 primi cittadini (Maggioni compreso) davanti alla barriera autostradale nel 2018. La situazione, da allora, non è cambiata. Sono migliaia, infatti, i pendolari che per non pagare il ticket bypassano il casello ingorgando le due Provinciali. Ad affrontare la questione è stato nei giorni scorsi anche il Consiglio comunale di Brugherio. Perché pure il Comune confinante ne paga da tempo le conseguenze viabilistiche.

Tutti i dettagli nell’edizione della Gazzetta della Martesana in edicola e nell’edizione sfogliabile online per smartphone, tablet e Pc da sabato 23 maggio 2020.

TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO.